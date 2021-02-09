Сервис онлайн-регулирования тарифов в Подмосковье стал проектом года по версии Global CIO

Подмосковный проект, направленный на цифровизацию регулирования разных коммунальных тарифов, включая цены на вывоз мусора и горячую воду, высоко оценили в стране. Он стал одним из лидеров премии «Проект года» сообщества Global CIO.

Проект по цифровизации тарифного регулирования разработали в комитете по ценам и тарифам Подмосковья. Он одержал победу как лучшее отраслевое решение в области госуправления.

Конкуренцию проекту из Подмосковья составили более 300 работ россиян. Это в интервью журналу «КонкуренTEAM» подчеркнула председатель комитета по ценам и тарифам Мария Пичугина.

Потребителям должно быть предельно ясно, как сформирован тариф и на что потратят их деньги Мария Пичугина.

Организациям по ее словам, важно, чтобы процесс установления тарифов был простым, удобным и понятным. В Подмосковье его уже полностью перевели в «цифру» — от этапа подготовки заявки компаниями до получения результата.

Это первый в России регион, где реализовали инструмент подачи тарифной заявки онлайн, а именно через портал госуслуг.

«„Цифра“ не имеет границ. Она помогает сделать любой процесс прозрачным и контролировать каждое направление в работе», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

А ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-3 субъектов России по качеству оказания электронных услуг.