Сервис онлайн-консультаций для будущих мам запустили в Подмосковье

В Минздраве Подмосковья запустили онлайн-сервис для будущих мам. Врачи из ведущих перинатальных центров смогут проконсультировать их по видеосвязи.

Сервис поможет поддержать беременных женщин в непростых условиях пандемии. На электронную почту им отправят письма с предложением получить телеконсультацию. Врачи ответят на вопросы и оценят состояние, а при необходимости пригласят на очный осмотр.

«Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время этой сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций», — добавила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Главное условие — зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Электронные письма с предложением пройти консультацию врача-гинеколога получили уже более пяти тысяч женщин. А всего приглашения придут 36 тысячам будущих мам.

В Подмосковье продолжают развиваться электронные сервисы. Ранее в Минздраве организовали онлайн-консультации врачей для пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, а также для жителей на карантине. С 17 апреля врачи провели онлайн-беседы больше тысячи раз.