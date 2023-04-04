Подмосковье 04 апреля 2023, 13:03 Сервис «Градпроработка онлайн» Подмосковья использовали 4,5 миллиона раз https://rgis.mosreg.ru/v3/#/ - Геопортал Подмосковья

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Жители Московской области и инвесторы использовали публичный сервис «Градпроработка онлайн» 4,5 миллиона раз с начала его работы. Портал доступен бесплатно, сообщили в Мособлархитектуре.

Реализация сервиса стала важным шагом для цифровизации градостроительства в регионе. С начала 2023 года к сервису обратились более 500 тысяч раз.

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С помощью «Градпроработки онлайн» можно узнать информацию о земле, ее градостроительном потенциале, виде разрешенного использования и возможные ограничения, например, наличие охранных зон. Также портал рассказывает, как согласовать строительство в зонах с особыми условиями и подскажет, какие документы следует для этого собрать.

«Для жителей и инвесторов региона практическая польза сервиса также заключается в экономии времени, исключается необходимость очных визитов или письменных обращений в профильные органы власти», — сообщил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Сервис работает в Московской области с 2019 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что власти региона делают все возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство.

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