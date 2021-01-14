Новый сервис для согласования цвета и отделки фасадов построек заработал в Подмосковье

Такая услуга поможет застройщикам оформить колористический паспорт. Это официальный документ со сведениями об оттенках и отделке новых построек. Получить его необходимо при каждом изменении вида здания.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар отметил, что такой паспорт — важная мера сохранения архитектурного облика города.

Он рассказал, что раньше владельцы или арендаторы построек должны быть обратиться в администрацию городского округа и согласовать там свой проект. Период ожидания ответа достигал месяца.

Теперь услуга доступна на портале госуслуг, а срок ее предоставления сократился в два раза — до 15 рабочих дней Максим Рымар.

Пока что в тестовом режиме сервис работает в пяти городских округах Подмосковья. Это Клин, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Мытищи и Сергиев Посад.

«Но в дальнейшем услуга появится и в других муниципалитетах Подмосковья», — добавил Рымар.

На портале заявителям потребуется заполнить заявление. В нем нужно будет указать городской округ, цель обращения и другие сведения.

Услуга бесплатная. Заявители получат результаты в электронном виде. Письмо придет в личный кабинет пользователя сайта.