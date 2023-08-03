Подмосковье 03 августа 2023, 13:50 Сервис для размещения бизнеса на первых этажах жилых домов запустили в Подмосковье

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Новый сервис для застройщиков заработал в Подмосковье. Он позволит выбрать помещение для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилого дома. Сделать это можно будет онлайн.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, к проекту уже подключились два крупных застройщика. Это «ПИК» и группа «Самолет».

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«Объекты, а точнее многоквартирные жилые дома, где есть возможности для размещения бизнеса, уже начали появляться на инвестиционной карте. С помощью соответствующих фильтров можно подобрать оптимальный вариант для запуска своего дела, подать заявку на предоставление объекта, документы и получить его», — сказала она.

Зиновьева добавила, что в рамках комплексной услуги можно будет также подать заявку на получение мер поддержки.

Выбрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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