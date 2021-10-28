Сервис для передачи сведений о сотрудниках на удаленке запустили в Подмосковье

Сервис по передаче сведений о работе сотрудников запустили для работодателей в Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, IT и связи региона Максим Рымар.

Он напомнил, что в Подмосковье были введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом и работодатели должны были перевести часть сотрудников на удаленную работу.

«Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА», — уточнил Рымар.

По данным министра, в 2020 году работодатели подали более 20 тысяч заявлений на услугу по передаче сведений о режиме работы.

Передавать сведения о том, в каком режиме работают сотрудники, работодатели должны с 29 октября. В случае, если происходят изменения в этой информации, нужно повторно представить новые данные в день принятия решения.

Услуга «Подача сведений о режиме работы сотрудников в период повышенной готовности» доступна на сайте uslugi.mosreg.ru. Для подачи информации нужно заполнить электронную форму: подтвердить достоверность передаваемых сведений, дать согласие на обработку данных, внести информацию о заявителе, выбрать муниципалитет местонахождения организации и указать информацию о филиалах.

После нужно сообщить общее количество сотрудников, количество тех, кто работает непосредственно в офисе или на производстве, и тех, кто работает удаленно. Также нужны сведения о количестве сотрудников старше 60 лет, тех, у кого есть QR-код, сотрудниках, которые находятся в отпуске или декрете.

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА в зависимости от формы собственности.