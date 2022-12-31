Подмосковье 31 декабря 2022, 19:39 Сервис для оценки тарифа на электроснабжение заработал в Подмосковье

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Жителям Московской области предложили воспользоваться сервисом для оценки преимущества разных видов тарифов на электроснабжение. С 1 декабря тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырос на 9%.

Тарифы выросли из-за применения новой методики расчетов, утвержденной федеральной антимонопольной службой. «Мосэнергосбыт» запустил сервис для клиентов — «Тарифный калькулятор». Теперь у жителей Подмосковья появилась возможность оценить оптимальный вариант тарифа и, в случае необходимости, сделать выбор между многоставочными тарифами и одноставочным.

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Для расчета необходимо заполнить форму на сайте, указав все необходимые параметры. Данные будут автоматически проанализированы, после чего калькулятор даст рекомендации по наиболее выгодному для домовладения виду расчетов. Воспользоваться сервисом можно на сайте.

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