14 сентября 2020, 11:39
Онлайн-сервис для оформления бесплатных путевок детям заработал в Подмосковье
Оформление бесплатной путевки для детского отдыха сделали онлайн в Подмосковье. Теперь родители смогут подать заявки через портал госуслуг. В электронный вид перевели обращение, связанное с организацией отдыха ребенка на каникулах.
Оформить бесплатную детскую путевку можно раз в год. Об этом сообщили в областном Министерстве социального развития.
Там уточнили, что благодаря онлайн-услуге родители и опекуны смогут встать в очередь на получение бесплатной путевки.
Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Подмосковья. К ним относятся ученики школ, сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработают программу, обеспечивающую безопасность детей, аналогов которой нет в регионах.