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    14 сентября 2020, 11:39

    Онлайн-сервис для оформления бесплатных путевок детям заработал в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Оформление бесплатной путевки для детского отдыха сделали онлайн в Подмосковье. Теперь родители смогут подать заявки через портал госуслуг. В электронный вид перевели обращение, связанное с организацией отдыха ребенка на каникулах.
    Онлайн-сервис для оформления бесплатных путевок детям заработал в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Оформить бесплатную детскую путевку можно раз в год. Об этом сообщили в областном Министерстве социального развития.

    Там уточнили, что благодаря онлайн-услуге родители и опекуны смогут встать в очередь на получение бесплатной путевки.

    Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Подмосковья. К ним относятся ученики школ, сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработают программу, обеспечивающую безопасность детей, аналогов которой нет в регионах.

    Новости SMI.FM