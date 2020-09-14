Онлайн-сервис для оформления бесплатных путевок детям заработал в Подмосковье

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Оформить бесплатную детскую путевку можно раз в год. Об этом сообщили в областном Министерстве социального развития.

Там уточнили, что благодаря онлайн-услуге родители и опекуны смогут встать в очередь на получение бесплатной путевки.

Льгота касается детей в возрасте от 7 до 15 лет из Подмосковья. К ним относятся ученики школ, сироты, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей или попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработают программу, обеспечивающую безопасность детей, аналогов которой нет в регионах.