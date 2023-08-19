Подмосковье 19 августа 2023, 14:00 Сервис для инвесторов по подбору площадки в индустриальных парках запустят в Подмосковье в сентябре Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В сентябре в Подмосковье запустят новый электронный сервис для инвесторов «Начни бизнес в индустриальном парке и „Подмосковье индастриал“». Услуга позволит предпринимателям подобрать удобный участок или помещение на промышленных территориях региона для реализации своих проектов. Также в будущем будут доступны ОЭЗ и технопарки.

«Три простых шага для инвестора — выбрать объект на инвестиционной карте: посмотреть информацию о нем, в том числе посетить объект в рамках 3D-тура, затем подать заявку на получение объекта и заключить договор. При этом на втором этапе инвестор сможет не только купить или арендовать выбранный объект, но и подать заявку на получение мер поддержки, а также на получение промышленной ипотеки», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Зампред подчеркнула, что сегодня в Подмосковье работают пять особых экономических зон, 67 индустриальных и 19 технопарков. И все объекты, где имеются свободные площадки, включат в сервис. После запуска проект будут регулярно обновлять и модернизировать.

Сервис внедрят за счет взаимодействия инвестиционной карты Московской области с электронными сайтами ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков региона. Это позволит предпринимателям получить подробную информацию о локации для своей программы «Региональный инвестпортал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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