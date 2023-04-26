Подмосковье 26 апреля 2023, 11:25 Сервис аренды электровелосипедов впервые запустили в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Жители Подмосковья смогут пользоваться новым сервисом по аренде электровелосипедов. Услугу уже запустили в Красногорске и Одинцове, а до конца недели запустят в Химках, Долгопрудном и Мытищах.

Планируется, что к лету жителям Подмосковья станут доступны 2500 электровелосипедов.

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«Появление сервиса станет отличной тенденцией по развитию транспортной инфраструктуры — начать или завершить аренду можно будет возле станций метро и МЦД, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью», — отметил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Электровелосипеды подключены к внутренней системе компании Whoosh и подчиняются тем же правилам, что и самокаты. В частности, у них ограничена скорость в зонах с интенсивным движением пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовала подготовка к сезону летнего отдыха.

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