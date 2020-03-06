Сертификаты на жилье в Подмосковье получили 17 северян, чернобыльцев и переселенцев
Льготные категории населения финансируют по федеральной программе обеспечения россиян доступным жильем и коммунальными услугами.
«Участникам были выданы сертификаты на сумму от одного до пяти миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Квартиры приобретут 11 семей вынужденных переселенцев. Это жители Домодедова, Рузы, Дмитровского, Лотошина, Можайского, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Химок и Щелкова.
Еще четыре семьи, получившие сертификаты, — это пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС из Люберец, Мытищ, Павловского Посада и Солнечногорска.
Новую крышу над головой получат и участники программы, переехавшие из районов Крайнего Севера. Это две семьи, проживающие в Воскресенске и Наро-Фоминске.