Сертификаты на жилье в Подмосковье получили 17 северян, чернобыльцев и переселенцев

Новое жилье в Подмосковье приобретут по подаренным властями сертификатам 17 северян, чернобыльцев и вынужденных переселенцев. Это можно будет сделать в течение семи месяцев.

Льготные категории населения финансируют по федеральной программе обеспечения россиян доступным жильем и коммунальными услугами.

«Участникам были выданы сертификаты на сумму от одного до пяти миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи», — сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Квартиры приобретут 11 семей вынужденных переселенцев. Это жители Домодедова, Рузы, Дмитровского, Лотошина, Можайского, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Химок и Щелкова.

Еще четыре семьи, получившие сертификаты, — это пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС из Люберец, Мытищ, Павловского Посада и Солнечногорска.

Новую крышу над головой получат и участники программы, переехавшие из районов Крайнего Севера. Это две семьи, проживающие в Воскресенске и Наро-Фоминске.