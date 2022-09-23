Сертификаты на землю получили еще 13 врачей из Электростали | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 23:53 Поделиться Telegram

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Viber Сертификаты на землю получили еще 13 врачей из Электростали

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Землю врачам в Подмосковье начали выделять летом 2021 года. Претендовать на такие участки могут врачи более 30 специальностей.

Всего в Электростали желание обзавестись землей по программе губернатора изъявили 43 врача. Для 21 специалиста мечта о загородном участке уже стала реальностью. Размеры участков стандартные от восьми до десяти соток.

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Врач скорой помощи Максим Конев планирует обустроить на своем новом участке гараж, кузницу, зону для барбекю и фруктовый сад. Участок медик получил в поселке Елизаветино, здесь есть вся необходимая инфраструктура.

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«Я вас поздравляю со знаковым событием! Пускай этот земельный участок вы побыстрее оборудуете. Построите жилые дома и земельные участки оформите в собственность», — пожелала глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

В Электростали появится целый мини-поселок медиков. Всего в Елизаветино землю выделили 16 врачам. Так что теперь они не только будут работать вместе, но и жить по соседству.

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