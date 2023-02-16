16 февраля 2023, 15:54
Сертификаты на сумму более 6 миллионов рублей для покупки жилья вручили сиротам в Люберцах
Первое в 2023 году вручение жилищных сертификатов детям-сиротам провели в Люберцах. Молодые люди смогут приобрести квартиру стоимостью до 6,358 миллиона рублей.
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«Со стороны администрации сделаем все возможное, чтобы получение квартир прошло без проблем. Если будет нужно, подключим строителей и рабочих», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
У детей-сирот есть возможность приобрести уже готовые квартиры с ремонтом и мебелью, или же выбрать вариант без отделки. Можно добавить собственные средства и купить более дорогую недвижимость.
«Я уже выбрала жилье. Это будет однокомнатная квартира возле Некрасовки. Сложно передать эмоции, которые сейчас испытываем, очень рады! Благодарны городу и области за эту возможность», — поделилась одна из обладательниц жилищного сертификата Жанна.
В январе аналогичный сертификат на покупку жилья губернатор Андрей Воробьев вручил бойцу СВО. Парень получил серьезное ранение и лишился ноги.
Люберцы
Недвижимость
Сироты
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