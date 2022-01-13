Сертификаты на школьный туризм появятся в Подмосковье в 2022 году

В Подмосковье в 2022 году учащимся средней школы предоставят возможность ближе познакомиться с историей родного края. Область введет сертификаты на детский туризм для путешествий по региону, реализовать которые можно будет уже с мая.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала «Российской газете», что один сертификат позволит с комфортом добраться до места достопримечательности, оплатить входные билеты, питание и одну ночевку в гостинице.

«Мы <…> уже определились с тем, как будет работать наша программа», — сказала она.

Проект рассчитан на школьников из пятых-девятых классов. Маршруты поездок дети смогут выбирать самостоятельно. Практически в каждом подмосковном городе есть что-то интересное для подростков.

Сертификаты для школьников будут сродни «Пушкинской карте», но их основная ориентация — групповой туризм, совместные экскурсии с классом, на которые не придется просить деньги у родителей.

В Подмосковье, по словам Самединовой, программа стартует сразу же после получения федеральной субсидии. Реализовать сертификат можно будет через портал госуслуг. Туроператорам уже рекомендовали готовить тематические пакеты.

«Думаю, все условия для успешного начала программы у нас будут готовы к маю», — заключила депутат.

Средств на новую федеральную программу школьного туризма Московская область получит больше, чем все остальные регионы РФ.