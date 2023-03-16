Подмосковье 16 марта 2023, 08:28 Сертификаты на приобретение жилья вручили трем сиротам в Мытищах

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Трое жителей Мытищ из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили сертификаты на приобретение жилья. Благодаря госпрограмме подобрать себе квартиру они смогут в любом городе. Такое нововведение появилось только в этом году.

Среди тех, кто получил сертификат — Назар Врублевский. Сейчас он живет в микрорайоне Перловка вместе с опекунами. Вскоре парень сможет начать самостоятельную жизнь, завести собаку и создать свою семью.

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«„Императорские Мытищи“ (жилой комплекс в Мытищах — прим. ред.) мне понравились, планирую там покупать. Чтобы мне было комфортно, это поближе к парку, лес», — рассказал Назар Врублевский.

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Госпрограмма, которая помогает сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобрести свое жилье действует в округе уже много лет. В прошлом году квартиры в Мытищах получили 23 человека.

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