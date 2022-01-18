Сертификаты на покупку жилья получили более 350 молодых семей в Подмосковье

Сертификаты на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» с начала 2022 года уже получили более 360 молодых семей в Подмосковье.

«С начала 2022 года 364 молодых семьи из 53 городских округов получили свидетельства на покупку жилья, это на 150 семей больше, чем в 2021 году», — сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Размер социальных выплат составил 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании, добавлено в сообщении.

Программа финансируется засчет федерального, областного и муниципального бюджетов, добавила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В наступившем году сертификаты получили участники программы из Сергиева Посада, Коломны, Серпухова, Лобни, Подольска, Щелкова, Солнечногорска, Балашихи, Дубны, Черноголовки и других региональных муниципалитетов.

На прошлой неделе в Московской области стартовала новая волна приема заявок от врачей на социальную ипотеку. Такая мера поддержки важна для привлечения специалистов и помощи уже работающим в регионе медикам. Льгота распространяется и на фельдшеров, и на рентгенлаборантов. Врачам, желающим подать заявки на участие в этой программе, нужно обратиться в кадровую службу своего учреждения.