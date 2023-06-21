Подмосковье 21 июня 2023, 12:01 Сертификаты на льготную ипотеку выдали еще 19 воспитателям в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Церемония вручение сертификатов на жилье прошла в Доме правительства Московской области. Социальную ипотеку одобрили 19 воспитателям из 15 округов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего, с момента старта программы, квартиры получили более 500 человек», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Претендовать на сертификаты могут воспитатели в возрасте до 45 лет. Важный критерий отбора заключается в том, что их стаж работы в России должен быть не менее пяти лет, из которых минимум 3 года в Подмосковье. У педагогов также должны отсутствовать собственное жилье и возможность получить ипотеку.

«Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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