Подмосковье 04 сентября 2023, 13:18 Сертификаты на льготную ипотеку вручили еще двум медикам в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акушер-гинеколог Анна Якубяк и анестезиолог-реаниматолог Александр Шестов получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Сертификаты вручили в Доме правительства Московской области.

Программа «Социальная ипотека» помогает приобретать жилье на выгодных условиях. Главный врач Химкинской областной больницы и депутат местного Совета Владислав Мирзонов отметил, что такая мера поддержки для медиков — большой вклад в кадровую политику региона.

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«Для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье предусмотрено беспрецедентное количество мер социальной поддержки, в том числе „Социальная ипотека“. Сегодня еще 27 специалистов получили сертификаты. С начала года свидетельства на льготную ипотеку получил 161 медработник», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медиков: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Приведи друга», «Земский доктор» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

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