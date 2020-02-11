Сертификат на покупку спортивной площадки вручили детскому саду в Балашихе
«При поддержке главы городского округа Сергея Юрова была сформирована программа Совета депутатов по укреплению материально-технической базы, в рамках которой выделяется бюджет. Каждый депутат имеет возможность распределить его среди учреждений образования, спорта и культуры. Мы обсуждаем с образовательными учреждениями их пожелания, узнаем, что бы они хотели приобрести. Детский сад „Березка“ передал, что ему необходима спортивная площадка для малышей. И сегодня от городского Совета депутатов мы вручили им сертификат на его покупку», — сказал Геннадий Попов.
Помимо спортивного оборудования, выделяемый по программе бюджет можно также использовать для приобретения музыкального инвентаря и мультимедийной техники, для обустройства игровых площадок и учебных кабинетов.
Руководство детского сада № 12 «Березка» планирует начать установку спорткомплекса весной 2020 года и провести его торжественное открытие в Международный день защиты детей — 1 июня.