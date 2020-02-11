Сертификат на покупку спортивной площадки вручили детскому саду в Балашихе

Балашихинскому детскому саду №12 «Березка» вручили сертификат на приобретение игрового спортивного оборудования. Руководству дошкольного образовательного учреждения его передал председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

«При поддержке главы городского округа Сергея Юрова была сформирована программа Совета депутатов по укреплению материально-технической базы, в рамках которой выделяется бюджет. Каждый депутат имеет возможность распределить его среди учреждений образования, спорта и культуры. Мы обсуждаем с образовательными учреждениями их пожелания, узнаем, что бы они хотели приобрести. Детский сад „Березка“ передал, что ему необходима спортивная площадка для малышей. И сегодня от городского Совета депутатов мы вручили им сертификат на его покупку», — сказал Геннадий Попов.

Помимо спортивного оборудования, выделяемый по программе бюджет можно также использовать для приобретения музыкального инвентаря и мультимедийной техники, для обустройства игровых площадок и учебных кабинетов.

Руководство детского сада № 12 «Березка» планирует начать установку спорткомплекса весной 2020 года и провести его торжественное открытие в Международный день защиты детей — 1 июня.