Подмосковье 20 ноября 2022, 17:59 Сертификат на обучение в дошкольной студии вручили семье мобилизованного в Сергиевом Посаде Unsplash

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Глава городского округа Сергиев Посад посетил семью мобилизованного. Михаил Токарев интересовался получила ли семья пособие и предоставили ли семье детский сад.

На встрече с семьей мобилизованного глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев узнал, как изменился уклад жизни семьи после отъезда папы.

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«Все обязанности на меня легли. Даже элементарно по детям. Он помогал всегда, возил по кружкам», — поделилась жена мобилизованного Алена.

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Глава округа вручит детям подарки. Самая младшая дочка получила новую книжку, а средней дочке, пятилетней Алисе, Михаил Токарев вручил набор для рисования и подарочный сертификат в частную школу.

«Это такая специальная школа дошколят, где очень интересно занимаются с детишками. Мы очень надеемся, что Алисе понравится», — сказал глава городского округа Сергиев Посад Михаил Токарев;

Главная помощница мамы в этой семье — 17-летняя Кристина. Она знает, что ее папа — настоящий герой и защищает Родину в зоне СВО. И, несмотря ни на что, он каждый день находит возможность поговорить со своими дочерями.

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