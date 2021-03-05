Сертификат на 300 тысяч рублей вручили Нестеровскому лицею в Рузе в честь 30-летия

Нестеровский лицей в Рузе отмечает 30-летие со дня образования. Школа входит в топ-500 лучших по стране. В честь юбилея глава округа подарил лицею сертификат на 300 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Образовательный процесс в лицее построен на метапредметном обучении. Дети дополнительно осваивают современные технологии, участвуют в конкурсах и олимпиадах, а также занимаются сельским хозяйством. Внедрить высокие технологии удалось благодаря профессионализму учителей и совместной работе с педагогами вузов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это робот-поводырь, его мы делали вместе с другими ребятами. Мы попытались сделать настоящего поводыря, который может помогать людям передвигаться, если они плохо видят», — рассказывает ученик 11 «А» класса Кирилл Голымов.

Источник фото: телеканал «360»

«Наши ребята после 11-го класса, практически 85% поступают в топовые вузы», — отметила директор МБОУ «Нестеровский лицей» Галина Ивлиева.

Нестеровский лицей входит в топ-500 лучших школ. Из этих стен выпускаются стобалльники, призеры и победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Источник фото: телеканал «360»

Причем интересуются школьники не только наукой, но и финансовой грамотностью. На базе школы работает «Бизнес-инкубатор». Ребята выращивают цветы и овощи в теплице, которая есть на школьной территории. И сейчас мечтают ее модернизировать.

Источник фото: телеканал «360»

«Николай Николаевич Пархоменко организовал для нас поездку в Одинцово, в сельскохозяйственный цех, где мы увидели современное потрясающее оборудование, которое очень сильно нас впечатлило. Мы бы очень сильно хотели увидеть у нас подобное, потому что такие технологии позволяют выращивать действительно качественный продукт, который впоследствии будет очень полезен для населения», — рассказала ученица 10 «А» класса Кристина Карпова.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Рузского округа не только организует экскурсии для ребят, но и оказывает значимую материальную поддержку школе. На 30-летие со дня образования Нестеровского лицея он вручил сертификат на 300 тысяч рублей.

В честь праздника школьники организовали концерт, учителям вручили благодарственные письма. А на подаренную сумму в этом году будет произведен капитальный ремонт спортзала и школьной теплицы.