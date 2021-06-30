30 июня 2021, 14:06
Сертификат для соцуслуг на дому получили около 50 тысяч пенсионеров Подмосковья
Около 50 тысяч пенсионеров из Подмосковья оформили социальный сертификат. Он помогает получать услуги на дому.
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, сертификат — это индивидуальная программа социальных услуг для тех, кто нуждается в обслуживании на дому.
Благодаря сертификату житель вправе выбрать себе поставщика социальных услуг из реестра Подмосковья
Ирина Каклюгина.
В число самых популярных услуг вошли доставка продуктов и лекарств, уборка квартиры, помощь на кухне и гигиеническое обслуживание.
Для получения социального сертификата нужно подать заявку через сайт госуслуг по ссылке. Его выдадут в течение 10 дней.