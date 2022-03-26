Серпуховским садоводам рассказали про дачную амнистию

Представители Минимущества Подмосковья встретились с садоводами Серпухова. Председателям садовых товариществ рассказали про дачную амнистию, земельное законодательство и государственную кадастровую оценку, которая проводится в этом году.

На территории муниципалитета расположено более 20 тысяч земельных участков, на которых выявили 3980 незарегистрированных объектов. Имущество в садовых и дачных товариществах нужно оформить должным образом.

Представители Министерства имущественных отношений на встречах рассказывают садоводам, как можно зарегистрировать имущество в рамках дачной амнистии.

«Результат встреч есть, анализ показывает, что наиболее важными стимулами к регистрации являются юридическая защита имущества в случаях его утраты, изъятия для государственных нужд и страхования», — отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Семинар об изменениях в земельном законодательстве ранее провели для садоводов из Щелкова. Одной из главных тем стало оформление капитальных построек на участках.