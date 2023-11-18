Подмосковье 18 ноября 2023, 12:14 Серпуховский завод «Металлист» отметил 80-летие Телеканал «360»

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Завод «Металлист» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На нем производят изделия для космической отрасли, лазерные гироскопы, навигационные системы, электродвигатели для погружных насосов артезианских скважин и еще многие виды гражданской и оборонной продукции производят здесь. На днях завод отпраздновал 80-летие.

Завод активно участвует в проектах Минобороны. Предприятие имеет заказы до 2030 года.

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«Предприятие динамично развивается, предприятие очень нужное для страны, особенно в это время, предприятие делает востребованную продукцию, и будет ее делать. Я надеюсь, мы с вами увидимся еще через 80 лет», — сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Фалин.

На заводе сейчас трудятся около тысячи человек. Предприятие наладило сотрудничество с техническими вузами и колледжами, осуществляет наставничество и поддерживает семейные династии. Светлана Бочарова пришла работать на предприятие 37 лет назад, она из третьего поколения трудовой династии.

«Я пришла ученицей контролера в цех № 6 механической обработки деталей, ну и потом потихоньку-потихоньку была котроллером, потом перевелась в отдел технической документации. От техника-инженера — потом начальник отдела», — сообщила начальник бюро конструкторско-технологической документации завода Светлана Бочарова.

У Бочаровой на предприятии работали родители, бабушка и дедушка.

Завод «Металист» — градообразующее предприятие для Серпухова. История предприятия — это и новейшая история старинного подмосковного города.

«Все эти 80 лет, просто вот вдумайтесь в эту цифру, 80 лет, страна доверяла именно вашему коллективу самое важное, самые ответственные трудовые задания. Вы работали на благо обороноспособности и защиты страны и в настоящее время, уважаемые сотрудники завода „Металлист“ вы выполняете очень важные государственные задачи», — заявил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Торжественная часть завершилась выступлением звезд российской эстрады — Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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