Подмосковье 21 февраля 2024, 18:01 Серпуховский лифтостроительный завод выпустил 1,5 тысячи подъемников за год Мининвест МО

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Более 1,5 тысячи лифтов выпустили в Серпухове после обновления завода. Юбилейный подъемник отгрузили для установки в одном из жилых домов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки.

«В модернизацию предприятия инвестировали более двух миллиардов рублей. До конца 2024 года компания планирует в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции, а также запустить производство интерактивных лифтов, в том числе высокоскоростных для высотных зданий», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Сейчас на лифтостроительном заводе заводе работают более 350 сотрудников, и в ближайшее время предприятие планирует расширить штат до 500 человек. Уже сейчас здесь требуются специалисты с техническим образованием — инженеры, технологи, конструкторы и электронщики

Серпуховский лифтостроительный завод выпускает все виды лифтов. После обновления здесь снизили вес конструкции кабины примерно на 100 килограмм, что позволило ослабить нагрузку на строительную часть здания и на основные узлы. Применение шумопоглощающих материалов помогло полностью исключить звуки в кабине.

«Полуторатысячный лифт мы изготовили в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья. Сегодня завод наращивает производство лифтовой техники, предназначенной не только для госпрограмм, но и для коммерческих проектов», — рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

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