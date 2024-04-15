Эксклюзив 15 апреля 2024, 15:55 Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину

Читать 360tv в

Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину. Интерактивный попутчик утром проводит на работу, расскажет о погоде и пробках, пожелает удачного дня, а вечером встретит и сделает комплимент. Акционер предприятия, директор департамента маркетинга, рекламы и PR ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как всего за два года удалось наладить производство, а также в чем секрет успеха отечественных разработчиков.

По его словам, одна из самых сложных проблем, которую удалось решить, — это поиск персонала.

Реклама

«Финансовые вложения — это только 50% успеха, а дальше это кропотливая работа по подбору и, конечно, руководители. Строительный рынок очень узкий, поэтому настоящих профессионалов найти достаточно сложно. Нам пришлось с нуля собирать весь штат сотрудников», — рассказал Колунов.

Он добавил, что отнюдь не деньги мотивировали персонал, а возможность поучаствовать в создании уникальной продукции.

«У нас самое передовое лифтовое оборудование из всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Мы меняем лифтостроительную отрасль. Наши лифты интерактивные, они с человеком взаимодействуют: лифт провожает человека на работу и встречает его вечером. Лифт вас поприветствует, сделает вам комплимент, подскажет прогноз погоды и даже рассчитает маршрут до офиса с учетом пробок», — добавил Колунов.

Дизайн уникальной лифтовой кабины создала студия Артемия Лебедева, а все технические разработки легли на плечи инженеров завода. Сейчас предприятие сформировало портфель заказов, и первая партия — 300 лифтов уже этим летом отправится к заказчикам по всей России.

«Это серийное производство, эту модель можно заказать прямо сейчас, она доступна на рынке и может появится в любом жилом комплексе. Наши планы на ближайшее будущее — создание высокоскоростных лифтов», — заключил Колунов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».