Подмосковье 16 апреля 2024, 23:16 Серпуховский детский ансамбль стал призером танцевального конкурса в Ижевске Источник фото: Валерий Гореловский

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Воспитанники серпуховского ансамбля «Вдохновение» завоевали три призовых места лауреатов первой степени на конкурсе-фестивале «Золотое небо» в Ижевске. Всего побывали в Удмуртии 36 ребят.

По словам руководителя ансамбля Ольги Афанасьевой, дети выступали в трех возрастных группах от 10 до 16 лет.

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«Мы представили русские, армянские и тирольские танцы. По итогам конкурса жюри присудило нам три призовых места, чему мы с нашим вторым педагогом Татьяной Транчуковой несказанно рады!» — рассказала Афанасьева.

Детский ансамбль народного танца «Вдохновение» занимается на базе гимназии № 1 в Серпухове и регулярно участвует во всероссийских и международных конкурсах.

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