Серпуховских школьников пригласили на Ярмарку учебных мест

Ежегодная межрегиональная Ярмарка учебных мест состоится в подмосковном Серпухове 8 апреля. Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Россия», сообщил «МК Серпухов».

Старшеклассники и их родители смогут определиться с выбором будущей профессии и учебного заведения для получения профессиональных навыков. На Ярмарке учебных мест будут представлены более 40 образовательных организаций Подмосковья, Тульской и Калужской областей, а также Москвы. Ярмарка будет проходить в четверг, 8 апреля. Школьники могут посетить ее с 11:00 до 14:00.

Выпускные и последние звонки в школах Московской области в этом году пройдут в очном формате. При их организации будут соблюдены все меры безопасности. Последний звонок в мае прозвенит для 35 тысяч выпускников региональных школ. Об этом ранее сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Ученики из Дмитрова и Люберец ранее приняли участие в экологических уроках, посвященных раздельному сбору отходов. Уроки были организованы в рамках национального проекта «Экология».