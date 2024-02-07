07 февраля 2024, 18:18
Серпуховские спасатели провели для воспитанников детского сада экскурсию по пожарному депо
Воспитанники детского сада «Колосок» МБОУ средней общеобразовательной школы Липицы городского округа Серпухов посетили увлекательную экскурсию по пожарной части. Спасатели рассказали детям о профессии пожарного, а также показали оснащение специальной техники.
По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части территориального управления, № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» Ивана Гордеева, детям экскурсия очень понравилась, ведь каждый смог примерить пожарную каску, а также подержать в руках настоящий боевой инвентарь.
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«Огнеборцы показали детям пожарное депо, служебные помещения, где они находятся вовремя несения дежурства. В завершение занятия пожарные напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период», — рассказал Иван Гордеев.
Также спасатели убедились, что дети знают телефон службы экстренных вызовов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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