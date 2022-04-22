Серпуховские храмы подготовили к празднованию Пасхи

На территории Серпуховского благочиния каждый храм готовится к празднику Воскресения Христова.

Храмы начинают украшать пасхальными поделками, пекут куличи и готовят непостное угощение к праздничному столу.

Во многих храмах пасхальное богослужение совершается и утром в сам Воскресный день. Служб в эти дни несколько, чтобы на них могли прийти семьи с детьми и те, у кого нет возможность быть на службе в ночь с 23 на 24 апреля.

Помимо ближайшей Пасхи, в Серпуховском благочинии уже готовятся и к другому большому празднеству. Совсем скоро 18 мая — День Иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Праздник этот всероссийский, но история образа тесно связана с историей Серпуховского края. Прославление этой иконы соединило Высоцкий и Владычный монастыри прочной духовной нитью.