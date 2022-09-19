Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Серпуховская ветеринарная лаборатория получила подтверждение аккредитации

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ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» сообщило о том, что оно подтвердило аккредитацию Серпуховской ветеринарной лаборатории. Сейчас она работает в прежнем режиме, туда поступают пробы сельскохозяйственной продукции.

«Сейчас лаборатория продолжает работу в прежнем режиме и принимает на исследование пробы сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, как от личных подсобных, так и от крестьянских (фермерских) хозяйств региона», — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, глава Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Отметим, что ветлаборатория работает с возбудителями инфекционных заболеваний при помощи нескольких типов исследований, в том числе микроскопического, бактериологического и других. Кроме молока, в лаборатории исследуют корма, материалы от животных. Материалы исследуют на бруцеллез, анаэробные инфекции, паразитов, стафилококк, туберкулез и множество других заболеваний.

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