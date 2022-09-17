Сотрудники ГИБДД провели рейд по грузовому транспорту на автомагистралях Серпухова | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 04:41 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники ГИБДД провели рейд по грузовому транспорту на автомагистралях Серпухова РИА «Новости»

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На магистралях часто происходят аварии из-за остановки грузовиков. Всякая поломка большегруза, да еще на оживленной трассе, рискует также обернуться серьезной пробкой на дороге. Но некоторые водители останавливаются без серьезных на то причин. Сотрудники ГИБДД в Серпухове раз из раза отправляются в рейды по грузовому транспорту.

На автомагистралях запрещена остановка и стоянка вне специальных площадок. Если пришлось остановиться из-за неисправности, водитель должен поставить знак аварийной стоянки и надеть светоотражающий жилет.

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«Сотрудникам восьмого батальона ведется не только административно-профилактическая работа с водителями транспортных средств по недопущению остановки стоянки, а также разъяснительная работа посредством в том числе радиостанций установленных на автомашинах водителей», — рассказал командир восьмого батальона ДПС Михаил Зенкин.

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У многих водителей в салоне установлены рации. Для дальнобойщика это средство для общения. Через такое приспособление они узнают у коллег о ближайшей заправке, аварии и прочем. Связь держат через канал 15.

Отдохнуть от дороги, устранить мелкие поломки и сделать другие дела можно на специализированной стоянке. Водители могут остановиться на них бесплатно. А главное, нахождение здесь — безопасно. На территории есть туалеты, умывальники и даже эстакада для ремонта.

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