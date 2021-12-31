Серпухов удостоили знаком «За службу закону»

Серпухов удостоен почетной награды — знаком «За службу закону», который вручили главе городского округа Юлии Купецкой. Она выразила благодарность за высокую оценку труда в своем Instagram.

Купецкая поблагодарила председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова за высокую награду. Глава Серпухова отметила, что это вдохновляет на новые свершения.

«Мы справились со всеми задачами, и в этом большая заслуга каждого, кто профессионально и грамотно выполняет свою работу», — написала глава округа.

Купецкая также поздравила всех с наступающими праздниками. Она пожелала всем, чтобы новый год был наполнен добрыми делами и яркими событиями.

«Энергии, веры в себя и только позитивного праздничного настроения! ​Верьте в мечту, и она непременно сбудется!» — заверила глава муниципалитета.

Ранее в Серпухове пяти детям-сиротам вручили ключи от новых квартир.