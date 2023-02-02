Подмосковье 02 февраля 2023, 18:04 Серпухов принял боксеров со всей России на федеральном форуме Публичное достояние

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В Серпухове открылся III Федеральный боксерский форум. Он продлится до 5 февраля, участниками форума станут более 500 делегатов из 85 регионов России.

«Здесь присутствуют тренеры, спортсмены, они задают интересующие их вопросы, и в принципе Федерация бокса на них отвечает и помогает — вот это самое главное», — отметил боксер, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы и мира Александр Поветкин.

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Еще один важный аспект форума — поиск партнеров и создание союзов. Форум ознаменовался подписанием соглашения о сотрудничестве с одним из крупнейших онлайн-букмекеров. Как поясняют в Федерации, для них это опыт взаимодействия с бизнесом, возможность учиться, развиваться и лучше понимать аудиторию. А выиграют от этого не только сообщества, но и обычные спортсмены.

«Это подписание дает большой импульс самим спортсменам, потому что все эти деньги будут принадлежать спортсменам. Все делается, чтобы были на каждом турнире гонорары, чтобы спортсмены могли зарабатывать, обеспечивать себя и свое будущее», — сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Также на форуме обсуждают вопросы медийной активности, спортивной психологии, создания брендов, диетологии и многого другого.

«Сейчас мы привлекаем больших специалистов, которые работают с функционерами. Мы обучаем, привлекаем, обмениваемся мнениями. Это для нас такой формат, чтобы в глобальных переменах сделать так, чтобы мы были устойчивы, чтобы внутри сообщества все было понятно — и мы двигались вперед», — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Форум продлится до 5 февраля, после чего делегаты вернутся в свои регионы, чтобы применять полученные здесь знания и методики.

Всероссийский боксерский форум впервые провели в 2019 году в Анапе, второй состоялся в Калининграде в 2020 году.

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