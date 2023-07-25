Подмосковье 25 июля 2023, 20:56 Серию вебинаров для фермеров проведут в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет вебинары для фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции. Им расскажут о грантовых возможностях, аренде земли без торгов, финансировании и освятят другие вопросы.

«Фермеры и предприниматели могут задавать вопросы, получая разъяснения от специалистов в оперативном режиме», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Мероприятие организует региональный Центр компетенций. На первом вебинаре поговорят на тему «Грантовая поддержка для крестьянско-фермерских хозяйств. Особенности подготовки к участию в конкурсных отборах проекта».

Подробнее о мероприятиях можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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