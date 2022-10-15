Серию публикаций о памятных муралах запустили в Telegram-канале ГУСТ Подмосковья | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Серию публикаций о памятных муралах запустили в Telegram-канале ГУСТ Подмосковья ГУСТ Подмосковья начал публикацию серию материалов о муралах региона в Telegram-канале Главное Управление содержания территорий Московской области

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Материалы о памятных муралах на фасадах зданий Подмосковья начали публиковать в Telegram-канале Главного Управления содержания территорий Московской области (ГУСТ). Сейчас подписчикам доступны два поста о работах уличных художников, посвященных ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила, что публикации о памятных муралах несут очень большой смысл.

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«Среди молодежи очень широко распространено искусство граффити, и мы в своих материал показываем, что граффити — это не только про вандализм. Изображения на стенах могут и должны нести смысловую нагрузку, быть украшением территорий, — подчеркнула она.

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Аипова отметила, что для жителей и гостей Московской области создали специальную карту с самыми интересными муралами, чтобы у людей появилась возможность ознакомиться с работами уличных художников вживую.

Кроме публикаций о подмосковных муралах подписчикам Telegram-канала ГУСТ Московской области теперь также доступны публикации об интересных особенностях содержания территорий в разных странах. Готовятся материалы о Норвегии, Швеции, Японии, и других государствах. Первая публикация выйдет в ближайшее время.

«За полгода ведения канала, к сообществу в телеграмме присоединилось более тысяч человек. Мы всегда пытаемся рассказать о достаточно специфичной теме, как уборка территорий, простым языком. Она также включает в себя очень много факторов и особенностей, и вот мы решили поделиться информацией о том, как же это происходит в других местах нашей планеты, — добавила руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области.

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