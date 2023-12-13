Подмосковье 13 декабря 2023, 12:44 Серию проблем с отоплением решили в домах Истры и Воскресенска при участии ГЖИ Истра, Павловское / ГЖИ МО

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Госжилинспекция потребовала вернули тепло в квартиры пяти домов в Истре и Воскресенске. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В ведомство обратились жители округов. В Истре жилищные инспекторы ограничились профилактическими беседами, а в Воскресенске к управляющей компании применили меры административного воздействия.

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«Чтобы в квартирах пяти домов стало тепло и комфортно, управляющим компаниям пришлось заменить ряд конструкций отопительных систем, провести пуско-наладочные работы, а в одном случае — переустановить батареи в квартире», — уточнили в ведомстве.

Неправильно установленные батареи принесли проблемы с отоплением в квартире дома № 19 деревни Павловское в Истре. После разбирательств выяснилось, что жильцы обратились к установке радиаторов к сторонним организациям. Специлисты этой компании установили его неправильно. В итоге собственникам жилья переустановили батарею безвозмездно.

Также проблемы с теплом зафиксировали в доме № 5 в поселке Агрогородок, в Дедовске на Керамической, 10, на Рабочей, 5 в Истре, на Первомайской, 23 в Воскресенске.

Федина добавила, что иногда хватает обычных бесед. Однако в ряде случаев требуется административное воздействие на УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вечером 12 декабря восстановят отопление в микрорайоне Восточном в Электростали. Из-за крупного сбоя на частной котельной жители жаловались на холод не только в домах, но и школах, детских садах, поликлиниках.

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