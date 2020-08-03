Серия забегов «Живу спортом» стартовала в Волоколамске

Звание чемпионки стало не первым для девочки. Она занимается бегом с четырех лет, одержала не одну победу в родной Рязанской области.

Теперь кубок, выигранный в забеге на дистанции, проложенной рядом с мемориалом «Героям-панфиловцам», станет украшением коллекции.

Мое впечатление — здесь очень красиво. Такие великолепные памятники Виктория Теребейчик.

Дистанция на 1520 метров неспроста открыла соревнования. Это число символизирует ширину колеи железнодорожного полотна и праздник — День железнодорожника.

Забег не обошел стороной и День ВДВ. Взвод десантников принял участие в состязании сразу на десять километров, а заместитель командующего Военно-воздушными силами Анатолий Концевой пробежал полумарафон.

Может быть, где-то из-за пандемии не удалось провести, но мы свое наверстаем. Уверен, что со следующего года это может стать хорошей практикой. В девять часов утра начнем всеми военнослужащими и уже отслужившими в ВДВ участвовать в таком празднике Анатолий Концевой.

В общем забеге вторую позицию занял военнослужащий. А всего в «Волоколамском рубеже» приняли участие 1,5 тысячи человек. Среди них были любители и профессионалы.

Спортивный коридор обустроили так, чтобы одновременно в нем могли находиться не более 50 человек — с условием соблюдения социальной дистанции. Организаторам удалось и массовый забег провести, и большого скопления людей избежать.

Вместе с Волоколамском на старт соревнований в рамках акции «Забег.РФ» вышли тысячи спортсменов по всей стране. Важность мероприятий подчеркнула заместитель главы администрации округа Ольга Буракова.

Как все мы знаем, осенью 41-го года именно у разъезда Дубосеково прошли одни из самых кровопролитных боев ВОВ. И сегодня все, кто приехал сюда, — уже победители Ольга Буракова.

Через 20 дней будет новый забег. Он состоится в Зарайске. Затем эстафета перейдет Звездному Городку, Серпухову, а завершится серия забегов 10 октября в Сергиевом Посаде.