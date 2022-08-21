Серия велогонок для спортсменов-любителей Cyclingrace завершилась в Подмосковье

Двухдневный велозаезд для спортсменов-любителей завершился в Коломне. Гонка стала заключительной в серии Cyclingrace в 2022 году, сообщило Министерство культуры и спорта Подмосковья.

Среди участников заезда была двукратный призер Олимпийских игр, член Общественного совета по поддержке и развитию спорта Московской области Екатерина Лобышева.

«Мне очень близок велоспорт, в тренировочном процессе конькобежцев он занимает значительное тренировочное время. Яркий и зрелищный вид спорта. Как и в конькобежном спорте, в нем сочетаются высокая скорость, тактика и сила воли», — сказала спортсменка.

Традиционно в первый день заездов проходила гонка с раздельным стартом по равнине. Во второй день провели групповую велогонку и любительские заезды на разные дистанции для каждого уровня подготовки. Гонщики соревновались в таких подмосковных городах, как Верея, Бородино, Сергиев Посад и Коломна.

В заездах участвовали не только спортсмены из столичного региона, но и других городов России. К соревнованиям присоединились велосипедисты из Казахстана, Белоруссии и Китая. Всего за этот сезон прошло четыре двухдневных старта серии. Они собрали более 1800 участников.