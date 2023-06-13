Подмосковье 13 июня 2023, 16:02 Серия велогонок Cyclingrace стартовала в Сергиевом Посаде Фото: Серия велогонок Cyclingrace

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Серия любительских велогонок Cyclingrace-2023 возобновилась в Московской области. Гонка стартует в Карснозаводске в Сергиевом Посаде 17-18 июня, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Велосипедисты проедут по холмистой трассе вдоль водоемов города. Максимальная дистанция составит до 103 километров с разворотом на 180 градусов.

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Спустя месяц, 15-16 июля, пройдет вторая гонка сезона в самом маленьком городе Подмосковья — Верея в Наро-Фоминске. Спортсмены проедут по кольцу вблизи городка.

«Верея порадует спортсменов архитектурой XVIII-XIX веков, а также местными достопримечательностями: белокаменным Кремлем, храмами, торговыми рядами и примыкающей к ним брусчатой площадью. Максимальная длина дистанции гонки составит до 118 километров», — уточнили в ведомстве.

Все участники получат памятную медаль соревнований, страховку, стартовый пакет с чипом для отслеживания результата и возможность побороться за ценные призы.

Регистрация на обе гонки еще открыта. Оставить заявку на участие можно на сайте. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 417 школьных стадионов. Власти договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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