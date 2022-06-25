Серия соревнований по верховой езде стартовала в Подмосковье

Большой праздник конного спорта проходит в Подмосковье. Сразу пять турниров проводят в Maxima Park под Дмитровом. Борьба за победу идет между участниками Евразийской Ассоциации.

Соревнующиеся преодолевают препятствия в командном и личном зачетах. Седлают коней не только спортсмены-профессионалы. Организаторы постарались, чтобы соревнования смогли поддержать поклонники верховой езды разных возрастов и категорий.

«Есть еще зачеты для всадников-любителей, для всадников-ветеранов, для всадников, которые выступают на лошадях пять-шесть лет, молодых лошадях. Специальные маршруты для детей, юношей, поэтому каждый спортсмен сможет найти необходимый для него уровень», — рассказала спортивный директор Maximа Equisport Галина Андреева.

В Подмосковье встретились всадники из разных регионов России. Член команды Узбекистана Нуржон Туякбаев стал лучшим в личном зачете. В командном победу одержали всадники из России. Каждый участник привез с собой свою лошадь.

«Чем больше ты с лошадью проводишь времени, гуляешь, кормишь вкусняшками, тем она будет больше стараться для тебя. Подтверждение этому — все наши результаты», — заявила участница команды «Россия-2» Ксения Хайрулина.

С каждым годом конный спорт становится все популярнее в России. Организаторы соревнований отмечают это по прибавлению участников даже из отдаленных уголков страны.