Подмосковье 19 апреля 2023, 15:01 Серия лекций об искусстве пройдет в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» Музей-заповедник "Горки Ленинские"

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе проведут художественно-образовательный проект «Арт-резиденция „ГИТИС в Горках“». В нем поучаствуют студенты ГИТИСа факультетов сценографии и режиссуры. Мероприятия стартуют 25 апреля.

«За три дня студенты под руководством преподавателей-наставников прослушают цикл лекций по истории и практике современного искусства, различным направлениям паблик-арта», — уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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Спикерами лекций станут лауреат премий в области современного искусства «Инновация» и «Соратник» художник Ирина Корина, инженер-архитектор, скульптор Роман Ермаков, искусствовед Дмитрий Буткевич и руководитель проекта «Город Друг» Любовь Гурарий.

«Для нас важна работа сценографов не только в театре, но и на открытом пространстве. Получается некое соединение искусства театрального художника с творчеством современного художника, имеющего вкус и навык работы в ленд-арте, сайт-специфик арте», — заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В августе 2023 года планируется воплотить в жизнь некоторые художественные проекты участников проекта.

«Нам бы хотелось, чтобы музей-заповедник, имеющий уникальную историю, красивую территорию, стал настоящей творческой лабораторией, пространством, вдохновляющим людей науки и искусства. Мы открыты для такого сотрудничества, готовы предоставлять площадки», — подчеркнула директор музея-заповедника Алиса Бирюкова.

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