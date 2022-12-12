Подмосковье 12 декабря 2022, 19:42 Серия ледовых представлений с участниками «Ледникового периода» стартовала в Подмосковье

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Ледовые представления с участниками «Ледникового периода» прошли в Домодедове, Люберцах, Одинцове и Химках. Профессиональные фигуристы вместе с известными артистами приняли участие в новогодних шоу и выступили перед жителями региона.

В минувшие выходные серия ледовых представлений прошла в четырех парках Подмосковья. Перед жителями и гостями Московской области выступили знаменитые фигуристы Алексей Ягудин, Артем Федорченко, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие. В шоу также приняли участие известные артистки Дарья Мороз и Регина Тодоренко.

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В ближайшие выходные, помимо «Ледникового периода», зрители смогут посмотреть еще 2 спектакля на льду. «Царевна лягушка» в постановке Татьяны Навки состоится 17 декабря в 17:00 в Мытищах, на площади ДК «Яуза» и 18 декабря в 17:00 в Орехово-Зуеве, в спортивном парке «Атлант». Спектакль «Сказки Евгения Плющенко» пройдет 17 декабря в 17:00 в Воскресенске, в ледовом дворце «Химик» и 18 декабря в 20:00 в Центральном парке города Пушкино. «Ледниковый период» все желающие смогут посмотреть 18 декабря в 19:00 в Ленинском округе, рядом с ЖК «Пригород Лесное».

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Всего в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в декабре — январе запланировано 29 бесплатных ледовых представлений в 25 городских округах.

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