Подмосковье 24 мая 2023, 12:36 Серия карт «Стрелка» к 100-летию ЦСКА поступит в продажу в Подмосковье 1 июня Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» при поддержке Минтранса Подмосковья выпустила эксклюзивную коллекцию карт «Стрелка», посвященную 100-летию Центрального спортивного клуба армии. Пластик поступит в продажу 1 июня.

Купить коллекционную «Стрелку» можно будет в кассах автовокзалов и автостанций. Тираж ограниченной серии составил пять тысяч экземпляров.

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Картой можно будет оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». Действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

Сейчас на маршрутах предприятия курсируют 19 брендированных к 100-летию ЦСКА автобусов. На автостанциях размещены плакаты к юбилею клуба, а в салонах некоторых машин — стикеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.