Серия больших лыжных гонок пройдет в Пестовском парке 5–6 февраля

Фестиваль зимних видов спорта стартовал в Балашихе в январе и продлится до конца февраля. Впереди серия больших лыжных гонок, которые состоятся в Пестовском парке в эти выходные. Об этом в интервью каналу «Балашиха 360» рассказал начальник управления по спорту, туризму и работе с молодежью Никита Тарасевич.

Фестиваль стартовал с турнира по хоккею с шайбой на Кубок олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Юрия Ляпкина. Соревнования проходили на льду дворца «Арена „Балашиха“» для спортсменов 2011 года рождения.

«Мы традиционно много проводим мероприятий в Балашихе. В этом году решили объединить все и провести фестиваль зимних видов спорта. Стартовал он с традиционного турнира Юрия Ляпкина. Мы подготовили соревнования практически по всем олимпийским видам спорта», — сказал Никита Тарасевич.

В прошлые выходные завершился первый этап открытого первенства Балашихи по гигантскому слалому на базе горнолыжного комплекса «Лисья гора». В середине февраля пройдет второй этап соревнований.

5 и 6 февраля в Балашихе пройдет серия больших лыжных гонок в Пестовском парке. Участвовать в них могут как любители, так и профессионалы, дети разных возрастов, также будут семейные забеги. Всего будет 6 дисциплин, дистанция составит 1,4 километра.

Одним из главных стартов февраля станет биатлон. Гонку планируют провести 23 февраля. Вместо привычного оружия будут лазерные винтовки, а стрелять нужно будет по специальному оборудованию. Проходить лыжную трассу длиной около 8 километров участники будут в Акатово. Попасть на соревнования могут все желающие.

«Программа насыщенная, мы постарались охватить все категории — есть профильные виды для спортсменов, где нельзя без подготовки, есть свободные для любителей, есть семейные старты. Если не хотите участвовать, можно простой прийти посмотреть, например, на хоккей», — отметил Никита Тарасевич.

Турниры по хоккею на коробках проходят еженедельно, за звание самой лучшей команды борются дворовые команды из разных микрорайонов Балашихи. Большой турнир по хоккею с мячом пройдет на стадионе «Криогенмаш».