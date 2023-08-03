Подмосковье 03 августа 2023, 08:00 Сергиево-Посадскому ОМОНу «Пересвет» исполнилось 28 лет со дня основания Росгвардия Московской области

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Отряду мобильному особого назначения Сергиево-Посадского округа «Пересвет» исполнилось 28 лет со дня основания. В честь знаменательной даты в здании организации прошло торжественное мероприятие с участием сотрудников, их семей и ветеранов спецподразделения.

С праздником бойцов поздравили руководители Главного управления Росгвардии по Московской области и глава городского округа Дмитрий Акулов, который вручил отряду в качестве подарка противодронное ружье. Отличившиеся на службе сотрудники отряда получили грамоты и благодарственные письма.

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Также участники церемонии почтили минутой молчания память сотрудников ОМОНа, погибших при исполнении служебного долга. Присутствующие возложили цветы к мемориалу, установленному на территории отряда.

«С начала года бойцы ОМОН „Пересвет“ осуществили свыше 2000 выездов для выполнения служебно-боевых задач. Сотрудники спецподразделения оказывали силовую поддержку различным правоохранительным службам, привлекались для обеспечения правопорядка во время проведения массовых мероприятий, задерживали преступников и лиц, находившихся в розыске», — подчеркнул ВРИО командира отряда, полковник полиции Сергей Калашников.

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