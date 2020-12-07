Сергиево-Посадский музей-заповедник проведет пресс-показ выставки к своему 100-летию

Выставку «Встреча с прошлым» готовит Сергиево-Посадский музей-заповедник к своему 100 летнему юбилею. Проект посвящен основателям учреждения и первым годам его работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

Впервые в музее выставят редчайшие музейные экспонаты, которые хранились не только в фонде подмосковного музея, но и были переданы в другие учреждения еще в 30-х годы прошлого века.

В Музее Московского Кремля, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Российской государственной библиотеке оказались известные памятники иконописи, шитья, ювелирного искусства, книги и документы XVI–XIX веков, в том числе вклады русских государей, знаменитых исторических лиц.

Источник фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области

Благодаря музейному сотрудничеству, некоторые произведения спустя век снова оказались в экспозиционном пространстве Сергиево-Посадского музея.

Центром выставки станут предметы, связанные с почитанием основателя Сергиево-Посадской обители преподобного Сергия Радонежского. Посетители смогут увидеть уникальный экспонат — золотую подставку под крышку раки святого. Она украшена эмалями, сапфирами и изумрудами. Ее изготовили ювелиры по приказу царя Алексея Михайловича.

Источник фото: Пресс-служба министерства культуры Московской области

Также на выставке представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства 1920−1930-х годов, иконы XIV–XVIII веков, мемориальные предметы, драгоценная утварь и произведения ювелирного искусства, уникальное собрание тканей, экспонировавшееся в 1920-х годах.

До 13 декабря по постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, выставки и экспозиции музея закрыты для посещения. Но 10 декабря Сергиево-Посадский музей-заповедник проведет специальный пресс-показ для журналистов. Аккредитоваться можно по телефону: 8−916- 676−69−17.