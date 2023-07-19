Подмосковье 19 июля 2023, 17:22 Сергиево-Посадский музей ввел скидки для участников туристической программы «Завтрак в Подмосковье» Сергиево-Посадский музей-заповедник

Читать 360tv в

Музей-заповедник в Сергиевом Посаде поддержал гастрономический проект «Завтрак в Подмосковье» и запустил систему лояльности для его участников. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

До 31 августа посетители кафе и ресторанов, которые присоединились к акции «Завтрак в Подмосковье», смогут получить скидку на посещение экспозиций и выставок Сергиево-Посадского музея-заповедника. Воспользоваться предложением можно с помощью флаера «После завтрака — в музей!». Он рассчитан на два лица и дает право на приобретение входного билета за 50% от его полной стоимости.

Реклама

Гастрономический проект «Завтрак в Подмосковье» объединил уже 140 ресторанов и кафе. Смысл идеи — в фиксированном утреннем меню, где гостям предлагается несколько сетов на выбор. Цена набора — от 200 рублей.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».