«Спасибо, мужики!» Сергиев Посад встретил бойцов ОМОНа, вернувшихся из Донбасса | 360°

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«Спасибо, мужики!» Сергиев Посад встретил бойцов ОМОНа, вернувшихся из Донбасса

Жители Сергиевого Посада встретили бойцов ОМОНа, участвовавших в спецоперации

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Накануне вечером жители Сергиева Посада торжественно встретили местных бойцов ОМОНа, участвовавших в спецоперации на территории Донбасса. Они выполняли боевые задачи с начала июля, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Михаил Токарев.

«Ребята вернулись домой невредимыми, исполнив свой гражданский и воинский долг. Спасибо, мужики! Мы гордимся вами!» — написал Токарев.

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Горожане встречали вернувшихся силовиков на проспекте Красной Армии, а у ворот военной части в Пересвете их ждали родные и близкие. Супруга одного из военнослужащих пришла с пятимесячным сыном — когда его папа отправлялся на службу, ему было всего два месяца.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 сентября четыре раза обстреляли территорию ДНР. Снаряды выпустили по Донецку и поселку Каштановое.

Утром в среду президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, уклоняющиеся от призыва россияне являются трусами, предателями и людьми «второго сорта». Он подчеркнул, что никакие оправдания не избавят их от этого позора.

Сергиев Посад

Специальная военная операция РФ на Украине

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