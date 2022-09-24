«Спасибо, мужики!» Сергиев Посад встретил бойцов ОМОНа, вернувшихся из Донбасса | 360°

Подмосковье 24 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber «Спасибо, мужики!» Сергиев Посад встретил бойцов ОМОНа, вернувшихся из Донбасса Жители Сергиевого Посада встретили бойцов ОМОНа, участвовавших в спецоперации

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Накануне вечером жители Сергиева Посада торжественно встретили местных бойцов ОМОНа, участвовавших в спецоперации на территории Донбасса. Они выполняли боевые задачи с начала июля, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Михаил Токарев.

«Ребята вернулись домой невредимыми, исполнив свой гражданский и воинский долг. Спасибо, мужики! Мы гордимся вами!» — написал Токарев.

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Горожане встречали вернувшихся силовиков на проспекте Красной Армии, а у ворот военной части в Пересвете их ждали родные и близкие. Супруга одного из военнослужащих пришла с пятимесячным сыном — когда его папа отправлялся на службу, ему было всего два месяца.

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