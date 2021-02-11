Сергиев Посад стал первым городом Подмосковья, в честь которого назвали самолет

Авиакомпания «Россия» назвала один из лайнеров в честь Сергиева Посада. Sukhoi Superjet 100 стал первым самолетом, который носит имя подмосковного города. Об этом пресс-служба компании сообщила телеканалу «360».

Авиакомпания представит самолет на территории Троице-Сергиевой лавры 12 февраля. Событие стало значимым не только для жителей Сергиева Посада, но и для всего населения России. Лайнер с именем подмосковного города будет рассказывать пассажирам по всей стране о центре паломничества Московской области.

Сергиев Посад — единственный город в регионе, который входит в легендарный туристический маршрут Золотое кольцо. В городе находится обитель с многовековой историей — Троице-Сергиева лавра. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В благословение на добрые дела администрация городского округа вместе с монастырем подарит авиакомпании «Россия» памятную икону Преподобного Сергия Радонежского.

Авиакомпания называет лайнеры в честь российских городов, чтобы рассказать пассажирам о нашей огромной стране, о ее прошлом и настоящем, промышленности, народных промыслах и туристическом потенциале регионов.

Каждый путешественник сможет больше узнать о богатстве, красоте, многообразии культур и традиций нашей Родины.